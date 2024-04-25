Должники стали больше отдавать коллекторам в месяц: сколько

Переход к сберегательной модели поведения улучшил платежную дисциплину должников. Они отказываются от необязательных расходов и быстрее рассчитываются с долгами.

Средний размер перевода от должника коллекторам в начале 2024 года вырос на 13,8% — до 5 тысяч рублей.

В марте 2024 года средняя сумма выплат составила 5,3 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств — НАПКА. Специалисты считают, что платежная дисциплина должников улучшается после перехода населения к сберегательной модели финансового поведения.

«Рост среднемесячного платежа позволяет быстрее рассчитаться с долгом… В среднем срок, требующийся клиентам для погашения долга, составляет около 3-х лет, и на протяжении 2023 года вместе с поступательным ростом среднего платежа мы видим корректировку срока погашения в меньшую сторону», — сказал управляющий директор «Первого клиентского бюро» (ПКБ) Павел Михмель.

По данным Росстата, в 2023 году реальная начисленная зарплата увеличилась на 7,8%, а реальные доходы населения прибавили 5,4%.

В конце 2023 года средний размер долга, который продают коллекторам, составил 168 000 рублей. Сейчас этот показатель вырос до 179 000 рублей.

Ранее мы сообщали, что коллекторам запретили заниматься долгами по ЖКХ.