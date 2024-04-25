Кто и как решает рабочие вопросы в отпуске: итоги опроса

35% сотрудников считают, что могут выполнять рабочие задачи и не жертвовать отдыхом.

Большинство сотрудников уходят в отпуск, но продолжают решать рабочие вопросы. Чаще всего так поступают строители, IT-специалисты и работники из сферы производства. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

76% сотрудников признались, что им приходится из отпуска отвечать на звонки коллег, 44% продолжают читать почту и корпоративные мессенджеры, 21% решает проблемы с клиентами, а 26% везде носят с собой ноутбук.

Доделывают задачи, которые не успели закрыть перед отпуском, 19% работников.

Каждый 5-й участник опроса никогда не работал из отпуска. В основном это относится к работникам из области торговли.

К работе во время отпуска негативно относятся 57% опрошенных. Из них 35% заявили, что могут спокойно выполнять задачи, не прерывая отдыха.