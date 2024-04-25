💥 ФНС запретила требовать пояснения по отмененным КС

Налогоплательщики стали активно жаловаться в ФНС по поводу неправомерного направления требований дать пояснения в рамках камеральных проверок 6-НДФЛ.

В письме от 15.04.2024 № БС-4-11/4421@ Налоговая служба прямо указала, что направление требований по отменному междокументному контрольному соотношению не допускается.

Так, письмом ФНС от 30.01.2023 N БС-4-11/1010@ было отменено междокументное контрольное соотношение 3.1 показателей формы 6-НДФЛ и расчетов по страховым взносам. Поскольку суммы налогооблагаемой базы по 6-НДФЛ и данные базы в РСВ могут не совпадать. Об этом мы писали здесь.

ФНС уточнила для налоговиков, что направление требований возможно только с учетом фактического наличия обстоятельств и информации, служащих основанием для запроса пояснений.

Добавим, что разъяснение, скорее всего, актуально для всех КС, которые больше не действуют: по ним инспекции не должны в рамках камералок требовать пояснения.

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