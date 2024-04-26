При ввозе белорусских товаров надо платить НДС, даже если в Беларуси они необлагаемые

Неважно, какие НДС-льготы есть при реализации товаров в стране ЕАЭС. При ввозе в РФ этих товаров действуют свои правила и свои льготы.

Разъяснение дает Минфин в письме от 22.02.2024 № 03-07-13/1/15654.

Ситуация такая: компания ввозит в РФ из Беларуси товары, которые там не облагаются НДС.

При импорте из стран ЕАЭС платить НДС надо в той стране, куда товар ввозят. И для льготы ориентироваться на перечень — также утвержденный в этой стране для ввозного НДС.

В РФ есть свой перечень товаров, которые не облагаются НДС при ввозе. В статье 150 НК, в частности, перечислены такие товары, по которым нет НДС при импорте: медоборудование, некоторые лекарства, материалы для научных исследований и т. д.

Если ввозимый товар не поименован в статье 150 НК, за него надо платить НДС. И неважно, облагается он НДС в Беларуси или нет.

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