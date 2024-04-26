Президент: дефицит кадров невозможно покрыть за счет мигрантов

Владимир Путин призвал предпринимателей искать другие подходы к решению проблемы с нехваткой кадров.

В ближайшее время рынок труда в России будет испытывать сильный дефицит кадров, который нельзя покрыть за счет мигрантов. Об этом сказал Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей — РСПП.

«Это (привлечение мигрантов) проблему не решит. Нам нужны другие подходы», — заявил Путин.

Сейчас в РФ рекордно низкий уровень безработицы, в пределах 3%. По данным института экономики РАН, на предприятиях не хватает около 4,8 млн работников. Дефицит кадров привел к замедлению темпов роста экономики.

Недавно мы писали, что в условиях кадрового голода работодатели стали чаще предлагать работу студентам и пенсионерам.