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Президент: дефицит кадров невозможно покрыть за счет мигрантов

Владимир Путин призвал предпринимателей искать другие подходы к решению проблемы с нехваткой кадров.

В ближайшее время рынок труда в России будет испытывать сильный дефицит кадров, который нельзя покрыть за счет мигрантов. Об этом сказал Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей — РСПП.

«Это (привлечение мигрантов) проблему не решит. Нам нужны другие подходы», — заявил Путин.

Сейчас в РФ рекордно низкий уровень безработицы, в пределах 3%. По данным института экономики РАН, на предприятиях не хватает около 4,8 млн работников. Дефицит кадров привел к замедлению темпов роста экономики.

Недавно мы писали, что в условиях кадрового голода работодатели стали чаще предлагать работу студентам и пенсионерам.

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Кадры

Президент: дефицит кадров невозможно покрыть за счет мигрантов

Владимир Путин призвал предпринимателей искать другие подходы к решению проблемы с нехваткой кадров.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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