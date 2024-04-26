На рынке труда пенсионеры и студенты стали ценными кадрами

На фоне дефицита кадров компании заинтересовались в найме студентов и пенсионеров. Теперь им предлагают работу в 2 раза чаще.

В первом квартале 2024 года на 24% выросло число вакансий для студентов и на 14% — для пенсионеров. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В 2,8 раза увеличилось число вакансий для пенсионеров в сфере IT. Работодатели стали на 55,8% чаще приглашать возрастных кандидатов на стажировки. На 55% больше предложение о работе для пенсионеров появилось в области культуры и образования.

«Рост количества вакансий для студентов показывает, что работодатели стали чаще рассматривать возможность найма кандидатов без опыта, так как на рынке труда продолжается дефицит кадров. При этом работодатели все большее внимание обращают и на соискателей старше 50 лет», — сказала директор по аналитике, исследованиям и Data Science «Работа.ру» Елена Артемьева.

Число вакансий для студентов в сфере маркетинга и рекламы выросло в 2,3 раза.

Финансовые, страховые и IT-компании в 2,1 раза чаще предлагают работу начинающим специалистам.

В торговле студентам работу стали предлагать на 48% чаще, в сфере услуг — на 36,5%, в сфере работы без опыта — на 35,7%.

В компаниях стало на 31,1% больше студенческих стажировок. В области культуры и образования прирост предложений для молодых людей составил 22,9%, в производстве и агропроме — 17,1%.