Финансовые мошенники могут первое время реально выплачивать доход

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве под предлогом инвестирования.

Оперативники УВД по Зеленоградскому округу задержали жителя столицы. Он подозревается в хищении более 100 млн рублей под предлогом инвестирования.

Аферист знакомился с гражданами и представлялся финансовым экспертом. Он заявлял, что является высококвалифицированным инвестором, и обещал высокую доходность от вложений.

Однако на самом деле реализуемая схема работала по принципу финансовой пирамиды. Доход от инвестиций, который некоторое время выплачивался вкладчикам, был средствами новых клиентов. Через некоторое время он переставал выходить на связь, и обманутые граждане обращались в полицию.

Предварительно установлена его причастность к 20 эпизодам противоправной деятельности, сумма ущерба от которой превысила 100 млн рублей. Возбуждено 19 уголовных дел по признакам мошенничества, которые соединены в одно производство. Фигурант заключен под стражу, — уточнило МВД.