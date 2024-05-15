Фейковых приложений банков стало на 25% больше

Мошенники пользуются тем, что иностранные магазины мобильных приложений блокируют официальный банковский софт, и предлагают пользователям скачать фейковые приложения.

За год число поддельных банковских приложений увеличилось на четверть. В 2023 году их стало почти на 25% больше, чем в 2022.

От неофициальных сервисов успевают пострадать десятки тысяч людей, прежде чем приложение будет заблокировано. Об этом пишут «Известия».

«Основная причина в том, что компании создают новые версии приложений и выкладывают их под другими названиями, от других разработчиков, это заставляет пользователей раз за разом скачивать неизвестные программы, которые являются переделкой банковских», — сказал генеральный директор «Стингрей Технолоджиз» Юрий Шабалин.

В 2024 году эксперты нашли и заблокировали уже 36 вредоносных приложений, в 2023 году их было 162.

В ВТБ заявили, что за год число фейков выросло на 70%. Больше всего таких приложений в AppStore.

Специалисты советуют не устанавливать приложения без предварительной консультации с сотрудником банка. Не стоит переходить по коротким ссылкам вида bit.ly или goo.gl, а также вводить личные данные на страницах, которые очень похожи на банковские сайты, но отличаются цифрой или буквой.

Если вы указали свои данные на сомнительном сайте, нужно срочно звонить в банк и блокировать счета.

В прошлом году мы писали, что в App Store появилось фейковое приложение ВТБ, а затем и «Тинькофф банка».