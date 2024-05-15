За возврат товара от экспортного покупателя надо платить импортный НДС без права на вычет

Ситуация такая: компания производит товары и экспортирует их. После начала СВО и введения санкций против РФ экспорт в Европу прекратился. Покупатель в Польше из-за санкций не мог продавать уже ввезенные российские товары. В итоге договорились о возврате.
Польский покупатель вернул российскому поставщику товар. Его ввезли в РФ в таможенном режиме реимпорта. ФТС потребовала заплатить при ввозе НДС 20%, что компания и сделала.
Вопрос: можно ли взять этот НДС на вычет?
Ответ Минфина: нельзя.
В письме от 04.03.2024 № 03-07-08/19263 он сообщает, что на вычет можно принять НДС, уплаченный при ввозе товаров в таких таможенных процедурах:
выпуска для внутреннего потребления;
переработки для внутреннего потребления;
временного ввоза и переработки вне таможенной территории;
ввозе товаров, перемещаемых через границу РФ без таможенного оформления.
Принятие к вычету НДС, уплаченного при ввозе товаров, помещенных под иные таможенные процедуры, нормами НК не предусмотрено.
Таким образом, компания вынуждена платить НДС за возврат от покупателя своего собственного товара.
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