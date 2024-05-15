Фиксированные взносы за 2023 год не уменьшают налог по УСН за 2024, даже если уплачены с опозданием

Подписчица нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» рассказывает, что ее ИП уплатил взносы за 2023 год только в апреле 2024 года. Поэтому возник вопрос: можно ли уменьшить на них налог 2024 года.
Бухгалтер применяет аналогию со взносами за 2021 и 2022 год, оплаченными с опозданием: их можно учитывать после оплаты в 2023-2025 годах.
Но такая аналогия неуместна.
Для взносов за 2021 и 2022 годы – одни правила, для взносов за 2023 год – другие.
Фиксированные взносы за 2023 год уменьшают только налог и авансы за 2023 год. Учесть их можно или в 2023 году, или никогда.
И фактическая дата их уплаты для этого правила не играет никакой роли.
Взносы за 2023 год уменьшают налог 2023 года, если они:
уплачены в 2023 году;
уплачены в 2024 году;
вообще не уплачены.
Напомним, налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на такие взносы ИП:
фиксированные за 2024 год — независимо от факта уплаты;
1% за 2024 год — независимо от факта уплаты;
1% за 2023 год — независимо от факта уплаты, если не уменьшали на них налог за 2023 год;
фиксированные за 2021 и 2022 годы — если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год;
1% за 2021 и 2022 годы — если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год.
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