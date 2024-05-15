Увеличат размер декретных для уволенных женщин

Минтруд начал разработку проекта с поправками в закон о детских пособиях. Увеличат пособие по беременности и родам для женщин, уволенных при ликвидации компании или закрытии ИП.

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Сейчас пособие по беременности и родам для женщин, уволенных по ликвидации организации, составляет 922,65 руб.

Новый размер пособия там не указан, текста проекта пока нет. Но ранее в Совете Федерации призвали установить размер пособия для уволенных беременных не ниже МРОТ.

Когда текст проекта будет размещен, мы об этом обязательно расскажем.

Пособие увеличат для тех, кто уволен в связи с: