Увеличат размер декретных для уволенных женщин

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.
Сейчас пособие по беременности и родам для женщин, уволенных по ликвидации организации, составляет 922,65 руб.
Новый размер пособия там не указан, текста проекта пока нет. Но ранее в Совете Федерации призвали установить размер пособия для уволенных беременных не ниже МРОТ.
Когда текст проекта будет размещен, мы об этом обязательно расскажем.
Пособие увеличат для тех, кто уволен в связи с:
ликвидацией организаций;
прекращением физлицами деятельности в качестве ИП;
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой;
прекращением статуса адвоката;
прекращением деятельности иными физлицами, чья профессиональная деятельность подлежит госрегистрации или лицензированию.
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