Должников по ЖКХ защитят от коллекторов

Коллекторов и других третьих лиц запретят привлекать для выбивания долгов за жилищно-коммунальные услуги.

С 3 мая 2024 года вступает в силу закон с расширенным списком лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ.

Раньше выбивать долги запрещалось управляющим и ресурсоснабжающим компаниям, товариществам собственников, жилищным кооперативы и т. п. Сейчас в этот список войдут и наймодатели социального жилья.

«Принятие закона позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если эти лица попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделки будут признаваться ничтожными. Переуступка прав допустима только в одном случае — в момент смены УК, ресурсоснабжающей организации или изменения формы управления.