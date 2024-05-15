2 мая заканчивается налоговая декларационная кампания

До этого момента физлицам, ИП, нотариусам, адвокатам и частнопрактикующим специалистам нужно подать в ФНС декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2023 год.

До 2 мая 2024 года включительно нужно представить декларацию о доходах, которые были получены в 2023 году. Это можно сделать в ИФНС, МФЦ или онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

«Данный срок не распространяется на получение налоговых вычетов. Декларацию можно подать в любое время в течение года», — сказано на сайте ФНС.

Физические лица обязаны отчитаться о доходах, если они продавали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения. Декларировать нужно ценные подарки не от близких родственников, крупный выигрыш в лотерею, а также доходы, полученные из иностранных источников и от сдачи имущества в аренду.

Отчитаться о доходах в этот период нужно индивидуальным предпринимателям, нотариусам, которые занимаются частной практикой, и адвокатам.

Оплатить НДФЛ необходимо до 15 июля 2024 года.