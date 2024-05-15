Расширят ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций

За участие в деятельности любых нежелательных организаций Госдума хочет ввести административную и уголовную ответственность.

Если деятельность иностранной или международной неправительственной организации представляет угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства, ее деятельность могут признать нежелательной на территории России. За ее финансирование, сбор средств и организацию деятельности уже сейчас предусмотрено наказание.

Госдума начала рассматривать депутатский законопроект, который даст возможность признавать нежелательными организации, где учредители или участники — иностранные госорганы. Об этом сообщает телеграм-канал Госдумы.

Пакет законопроектов распространяет эту норму и на уголовную, и административную ответственность.

За участие будут грозить штрафы или до 4-х лет лишения свободы, а за организацию деятельности — до 6 лет.