Россия и Иран запустят платежи в цифровых валютах

Страны будут использовать для расчетов цифровые финансовые активы и цифровые валюты центральных банков.

Иран собирается сотрудничать с Россией и запустить новые механизмы для проведения расчетов в ЦФА (цифровых финансовых активах) и в цифровых валютах ЦБ. Речь идет о цифровом рубле и крипто-риале.

Как сообщил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, такие варианты расчетов упростят торговлю между странами, а также смягчат последствия санкций. Об этом пишут «Известия».

Сейчас расчеты между РФ и Ираном проходят в национальных валютах, поскольку из-за санкционных ограничений страны не могут использовать евро и доллары. За счет конвертации российские бизнесмены теряют порядка 20-25%.

В 2023 году товарооборот с Ираном достиг 4 млрд долларов. В основном из РФ экспортировали продовольственные товары и сырье для сельского хозяйства. Иран поставляет фрукты овощи, орехи, военное оборудование, автомобили, стройматериалы, лекарства и медицинские препараты.

Недавно мы писали, что страны ЕАЭС будут торговать с Ираном: снимут ограничения на ввоз товаров, а также установят специальный режим для экспортеров. Законопроект с ратификацией соглашения уже внесли в Госдуму.