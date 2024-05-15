Губернаторов хотят штрафовать за борщевик

Главы регионов будут платить штраф до 50 000 рублей, если они не выполняют программу по защите земель от сорняков, в частности от борщевика.

Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, по которому губернаторов будут штрафовать до 50 000 рублей за борщевик в населенных пунктах.

Сейчас документ отправили в правительство для получения отзыва, пишет ТАСС. Идея позволит усилить контроль за выполнением программы по защите земель, а также повысить эффективность удаления сорняков.

«Мы считаем, что будет справедливо, если ответственность будет не только у граждан или юрлиц, но и у органов власти. Соответственно, если на землях органов власти произрастает борщевик Сосновского, то для них должны быть выписаны те или иные штрафные санкции», — заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Законопроект дополнит ст. 8.7 КоАП пунктом о штрафах от 20 до 50 тыс. рублей за невыполнение обязательных мероприятий по защите земель от зарастания сорными растениями.