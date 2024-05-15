Что изменилось в счетах-фактурах для прослеживаемых товаров

У налогоплательщиков появилась новая форма счета-фактуры для прослеживаемых товаров. Теперь нужно указывать их стоимость при использовании.

С 1 октября 2023 года налогоплательщики должны фиксировать сведения о прослеживаемых товарах не только при продаже, но и при их использовании. То есть при передаче или получении в составе выполненных работ. Об этом сказано в ст. 168 НК.

Чтобы соответствовать новым требованиям, нужно выделить в счете-фактуре информацию об используемых прослеживаемых товарах и указать их стоимость. По этой причине появились новые форматы счета-фактуры и универсальных передаточных документов. Они утверждены в приказе ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ и составляются в электронной форме.

Изменения позволяют:

указывать стоимость прослеживаемого товара без НДС в рублях ;

в строку «5а» счета-фактуры внести наименование товара , номер и дату документа об отгрузке или передаче имущественных прав — без привязки к номеру строки счета-фактуры;

указывать дополнительные сведения при передаче ОС. Это амортизационная группа, код вида основных фондов, установленный передающей стороной, а также СПИ бывшего в употреблении ОС;

использовать формат УПД для оформления операций по передаче товаров, имущества и имущественных прав без привязки к продажам, для оформления передачи имущества в рамках одной компании, для передачи комитенту сведений о факте реализации комиссионером товаров комитента, а также о факте закупки товаров для комитента.

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