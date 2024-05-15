Если 2 квартиры объединить в одну, при ее продаже будет НДФЛ

После объединения 2-х квартир в одну срок владения новой большой квартирой начинает идти заново — с даты ее регистрации. Таким образом, даже если человек много лет владел квартирами, как только из двух он сделал одну и зарегистрировал в Росреестре, прежний срок владения обнуляется.

Продать новую квартиру без НДФЛ можно через 5 лет — в общем случае.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь (+ таблица для разных ситуаций).

Если продать новую квартиру до истечения минимального срока владения, то придется платить НДФЛ. Об этом сообщает ФНС в письме от 22.04.2024 № БС-4-11/4729@.

Кстати, эту норму собираются изменить. Правительство внесло в Думу законопроект с поправками в НК. По нему не будет обнуляться срок владения для жилья, которое образовано в результате:

раздела;

объединения;

перепланировки;

реконструкции.

Когда идет объединение двух старых квартир в одну новую, срок владения новой квартирой будут считать с даты покупки последней из старых квартир.