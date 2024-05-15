Если 2 квартиры объединить в одну, при ее продаже будет НДФЛ

Продать новую квартиру без НДФЛ можно через 5 лет — в общем случае.
Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь (+ таблица для разных ситуаций).
Если продать новую квартиру до истечения минимального срока владения, то придется платить НДФЛ. Об этом сообщает ФНС в письме от 22.04.2024 № БС-4-11/4729@.
Кстати, эту норму собираются изменить. Правительство внесло в Думу законопроект с поправками в НК. По нему не будет обнуляться срок владения для жилья, которое образовано в результате:
раздела;
объединения;
перепланировки;
реконструкции.
Когда идет объединение двух старых квартир в одну новую, срок владения новой квартирой будут считать с даты покупки последней из старых квартир.
Начать дискуссию