📈 В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 000 руб. З/п выше не станут, цены повысятся, надо снижать НДФЛ и взносы — пишут у нас в ВК

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России с 19,2 до 30 000 рублей.

Сейчас законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» направили на отзыв в правительство.

«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь, следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке.

Нилов считает, что низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, тормозит рост ВВП и повышает социальную напряженность, пишут «Известия».

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Наши подписчики в ВК, в частности, считают, что нужно не МРОТ повышать, а снижать НДФЛ и страховые взносы:

С 1 января 2021 МРОТ устанавливают каждый год. Его величина рассчитывается в процентном отношении к медианной зарплате за предыдущий год. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.

Есть мнение наших подписчиков, что повышение МРОТ автоматически подстегнет инфляцию: «Расходы добавим в цену товара… а потом опа! Откуда инфляция???».

Кто-то вопрошает: а пенсия тоже будет минимум 30 000, или как было 13 000? «Так понимаю МРОТ только на взносы 30% отразится не более того, зарплаты выше не станут, скорее всего снизятся, поскольку малый бизнес и так на грани выживания в основном.»

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