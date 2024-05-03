📈 В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 000 руб. З/п выше не станут, цены повысятся, надо снижать НДФЛ и взносы — пишут у нас в ВК

Сейчас законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» направили на отзыв в правительство.
«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь, следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке.
Нилов считает, что низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, тормозит рост ВВП и повышает социальную напряженность, пишут «Известия».
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Наши подписчики в ВК, в частности, считают, что нужно не МРОТ повышать, а снижать НДФЛ и страховые взносы:
С 1 января 2021 МРОТ устанавливают каждый год. Его величина рассчитывается в процентном отношении к медианной зарплате за предыдущий год. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.
Есть мнение наших подписчиков, что повышение МРОТ автоматически подстегнет инфляцию: «Расходы добавим в цену товара… а потом опа! Откуда инфляция???».
Кто-то вопрошает: а пенсия тоже будет минимум 30 000, или как было 13 000? «Так понимаю МРОТ только на взносы 30% отразится не более того, зарплаты выше не станут, скорее всего снизятся, поскольку малый бизнес и так на грани выживания в основном.»
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Комментарии3
смешно что даже 30 тысяч это не приемлемый уровень жизни, даже если нет детей, кредитов и ипотеки
Что за бред ? Никто НДФЛ и взносы снижать не собирается, наоборот их с 2025 года существенно повысят ( как сейчас пишут сделают "прогрессивными")...
"приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей" и это говорит депутат, 30 тысяч)))) Все эти мрот вообще ничего уже не отражают, будет человек оформлен не на полный день и и т.п. Если бы реально хотели что то изменить надо вводить почасовую оплату с выплатой в раз в неделю, с минимальной оплатой часовой, для низкоквалифицированного труда например сейчас я считаю это минимум 500 р. в час. с индексацией раз в мес. и сразу же мгновенно бы пропали бы жалобы на отсутствие работников на прогрев бетона и т.п Но такое решение действительно потянуло бы за собой, и пересмотр налоговой системы, бюджета , и другие решения для которых то и нужна и Дума и ЗС и чиновники. Но в данный момент это даже не фантастика, а....