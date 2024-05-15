За три года стало на 43% больше дел о подделке документов

Самым популярным фейковым документом стали водительские удостоверения, на втором месте — паспорта РФ, а на третьем справки для получения субсидий и грантов.

С 2019 по 2022 год количество дел с использованием поддельных документов увеличилось на 43%. Чаще всего подделывают удостоверения личности, водительские права, а фотографии в паспортах меняют с помощью технологий искусственного интеллекта.

Общее число дел по статьям УК, связанными с документами, составило 38 тыс. Мошенников судили за приобретение или сбыт официальных документов, за их похищение или повреждение, за подделку акцизных и специальных марок, а также за ложные документы на лекарства и медицинские изделия.

По ст. 327 УК за подделку, изготовление и оборот документов выявили 17 тыс. судебных дел. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет компаний Smart Engines и Intellect.

Водительские удостоверения стали самыми популярными среди фейковых документов. На них пришлось 55% дел о подделках. Второе место занимают паспорта РФ (16%), а третье — документы для получения субсидий, грантов и паспорта стран СНГ (12%).

«Следует также учесть, что эти цифры лишь верхушка айсберга. В официальную статистику не попадает множество случаев подделок, которые никто не выявил, — уровень латентности по данной категории дел остается чрезвычайно высоким», — сказал старший юрист Intellect, кандидат юридических наук Анатолий Зазулин.

Реже всего мошенники подделывают судебные приказы, служебные удостоверения и нотариальные доверенности. Такие документы могут быстро вычислить и разоблачить.

Изготовителей фейковых документов могут лишить свободы на срок до 4-х лет, если подделка была сделала с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.