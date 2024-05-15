Оштрафуют на 2 млн рублей за нарушение правил продажи сим-карт иностранцам

Вдогонку к законопроекту об ужесточении условий выдачи сим-карт иностранцам Минцифры вносит поправки в КоАП со штрафами — для операторов, которые будут нарушать новые требования.

Минцифры подготовило поправки в КоАП, по которым для операторов мобильной связи будут действовать новые штрафы за нарушение правил продажи сим-карт иностранным абонентам.

Проект поправок идет как дополнение к законопроекту с новыми требованиями к иностранным абонентам и лицам без гражданства при заключении договора на оказание услуг связи.

Министерство предлагает операторам заключать такие договоры только после регистрации будущих абонентов в Единой биометрической системе. Покупка сим-карт будет проходить только в официальных салонах связи или точках продаж. Запретят заключать соглашения через интернет.

На одного иностранного гражданина может быть зарегистрировано не более 10 номеров.

В договоре будет указан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Это сделано для того, чтобы операторы связи отключали номера, если сим-карту вставят в другой телефон. При покупке нового смартфона абоненты смогут переоформить код в офисе оператора.

За нарушение этих правил мобильным операторам грозит штраф от 1 до 2 млн рублей, а должностным лицам — от 100 до 200 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что иностранцам запретят покупать сим-карты через интернет.