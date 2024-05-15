Договор на трудоустройство в модельное агентство актером массовых сцен может оказаться на кредит

На юго-востоке Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемых в многоэпизодном мошенничестве под видом трудоустройства в модельное агентство актером массовых сцен.

Установлено, что злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство актерами массовых сцен. Заинтересовавшимся они устраивали собеседование, во время которого делали комплименты относительно их внешности. Затем предлагали клиентам стать моделями.

С теми, кто соглашался, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение к нему. На самом деле это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 000 рублей. Денежные средства сразу поступали на счет фирмы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков по адресам проживания и в офисах у них изъяты документы о деятельности агентства, печати, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено 19 уголовных дел по признакам мошенничества, которые в соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение, избраны различные меры пресечения, сообщает МВД.