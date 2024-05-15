В сфере туризма начался «тотальный кадровый голод»

Сейчас квалифицированных специалистов по туризму готовит только одна тревел-школа, которую запустили в 2024 году.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о «тотальном кадровом голоде» в туризме. Эта сфера остро нуждается в квалифицированных кадрах, подготовку которых сейчас ведет только один крупный оператор.

«Нехватка кадров ощущается во многих отраслях, но в сфере туризма сложился тотальный кадровый голод. Особенно заметен дефицит квалифицированных сотрудников, которым уже не нужно объяснять базовые понятия и специфику взаимодействия между участниками рынка», — сказала Ломидзе.

В начале 2024 года на базе туроператора «Русский Экспресс» начала работать тревел-школа «Секвойя», созданная при поддержке АТОР. Первый курс завершился в марте, обучение прошли почти 200 человек из 65 городов России и СНГ.

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