Бизнесу помогут оценить стоимость компании на рынке

Федеральная служба по интеллектуальной собственности видит необходимость в создании универсальной методики оценки нематериальных активов (НМА). Об этом сообщил руководитель ведомства Юрий Зубов на международной конференции ЭРА IP Quorum «Креативная собственность: интеллектуальная экономика».

Документ будет состоять из практических рекомендаций по оценке интеллектуальной собственности и даст возможность в том числе оценивать НМА для залога в банках. Главным условием для начала оценки будет наличие у обладателя прав на объект.

Развитие рынка интеллектуальной собственности тесно связано с достижением задач технологического суверенитета России. Это основывается на эффективной системе управления инновациями. Именно результаты интеллектуальной деятельности позволяют предприятиям опережать конкурентов, занимать новые рынки. Инструменты интеллектуальной собственности способствуют формированию технологического суверенитета — оформление прав на изобретения и товарные знаки дают предпринимателям возможность просчитать и защитить свои инвестиции.

Роспатент отмечает устойчивую закономерность между ростом объема интеллектуальных прав, количества заявок на регистрацию патентов и товарных знаков и увеличения инвестиций в НМА. Российский бизнес все больше осознает ценность коммерциализации интеллектуальной собственности. Теперь это один из ключевых НМА.

В 2023 году предприниматели вложили в НМА почти 1,8 трлн руб. Это более чем на треть превышает показатели 2022 года. Предприниматели наращивают производство, занимают ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, стремятся закрепиться в новых для себя направлениях.

«Интеллектуальная деятельность – уникальный ресурс экономики, без которого невозможно инновационное развитие. Научно-техническое творчество, новые идеи, изобретения, открытия являются главным богатством любой страны. Роспатент продолжает работать над созданием необходимых условий для кредитования технологических компаний под залог интеллектуальных прав, чтобы выстроить понятную и обоснованную для банков-кредиторов и регулятора систему справедливой оценки интеллектуальной собственности. Первый шаг уже сделан – это обновление Федерального стандарта оценки интеллектуальной собственности. Следующим шагом станут методические рекомендации по оценке прав на результаты интеллектуальной деятельности для целей залога таких прав. Они будут дополнять стандарт и конкретизировать отдельные процессы в рамках проведения оценки, а также учитывать особенности при реализации прав заемщиков в случае дефолта. Универсальная методика, предлагаемая нами, в первую очередь, поможет бизнесу в оценке стоимости компании на рынке. Это даст объективное представление о реальном положении вещей, а также поможет уточнить и упростить процесс оценки интеллектуальной собственности для целей залога, что, в свою очередь, призвано способствовать развитию кредитования под залог нематериальных активов в нашей стране», — сказал Зубов.

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