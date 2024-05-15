В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь можно узнать больше о контрагентах

В карточке организации в сервисе появилась отметка о том, что юрлицо или ИП является участником электронного документооборота.
Если у контрагента есть такая отметка, это значит, что в ФНС:
есть актуальная запись, что ЮЛ или ИП являются абонентом хотя бы одного оператора ЭДО;
есть информация о действующем сертификате электронной подписи;
отсутствуют сведения, что договор с оператором ЭДО расторгнут.
Таким образом, с контрагентом-участником ЭДО можно обмениваться электронными документами в любое время и из любой точки мира, сообщает ФНС.
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