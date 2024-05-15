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ЭДО

В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь можно узнать больше о контрагентах

ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес» разместила информацию о подключении бизнеса к электронному документообороту (ЭДО).

В карточке организации в сервисе появилась отметка о том, что юрлицо или ИП является участником электронного документооборота.

Если у контрагента есть такая отметка, это значит, что в ФНС:

  • есть актуальная запись, что ЮЛ или ИП являются абонентом хотя бы одного оператора ЭДО;

  • есть информация о действующем сертификате электронной подписи;

  • отсутствуют сведения, что договор с оператором ЭДО расторгнут.

Таким образом, с контрагентом-участником ЭДО можно обмениваться электронными документами в любое время и из любой точки мира, сообщает ФНС.

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