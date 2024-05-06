Сотрудники смогут выбирать, в какой бюджет платить НДФЛ

Сейчас налог удерживают работодатели и платят НДФЛ в бюджет региона по месту регистрации компании. Однако удаленные сотрудники и вахтовики, которые не бывают в офисах, смогут направить средства в казну по месту своего проживания.

Депутаты фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, который предоставит россиянам право самостоятельно выбирать место уплаты НДФЛ.

Платить налог будет можно либо по адресу регистрации работодателя, либо по месту фактического проживания сотрудника. Об этом узнали «Известия».

Сейчас НДФЛ за работника платит работодатель в бюджет региона, в котором зарегистрирована его компания. Если человек проживает в одном регионе, а работает в другом, то уплаченные взносы идут не по месту его жительства, а по адресу регистрации работодателя.

Авторы инициативы считают, что тем, кто работает на удаленке или вахтовым методам и не бывают в офисе работодателя, нужно дать право самим определять, в какой бюджет пойдут их налоги.

«Для людей важно качество жизни в их городе или поселке. Именно поэтому столько внимания вызывают голосования по благоустройству, общественные слушания. Люди хотят быть вовлеченными в процесс принятия решений. И понимать, на что идут их налоги. Поэтому мы считаем справедливым дать возможность платить налоги в том регионе, где человек проживает», — сказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Заявительный характер по выбору места уплаты НДФЛ могут установить в поправках к ст. 226 НК.