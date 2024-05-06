Премия может быть больше оклада

При этом премирование – это один из видов поощрения работников, которые добросовестно исполняют трудовые обязанности.
Виды премий, их размер, показатели премирования, основания и пределы лишения или снижения размера премии могут быть определены положениями о премировании.
В ТК порядок выплаты премий, в частности, их минимальный и максимальный размеры, не установлен и определяется локальными актами работодателя.
При этом размер премии может быть любым, в том числе и превышать размер оклада работника.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 02.08.2023 № ПГ/16031-6-1.
Комментарии1
Чё они разъясняют там? Всем давно известно - только так вся бюджетная сфера устроена! У многих основной оклад и сейчас в размере тыщи три ! Ну естественно меньше МРОТ человеку платить нельзя, поэтому.... ага... размер всяких разных..... намноооооого больше оклада.