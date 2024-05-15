Ценные бумаги переехавших в РФ компаний будут заблокированы

Если активы экономически значимых компаний, которые решили работать в российской юрисдикции, были заблокированы, то они таковыми и останутся после переезда в РФ.

Акции и депозитарные расписки публичных экономически значимых организаций (ЭЗО) останутся заблокированными после передачи прав от иностранных акционеров российским.

Это касается только тех активов, которые были заморожены и до переезда компании в РФ, пишут «Ведомости» со ссылкой на Банк России.

2 мая 2024 года Центробанк опубликовал решение об установлении порядка вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации. В список ЭЗО вошли 6 компаний, в том числе структуры X5 Group, производителя удобрений «Акрон», Альфа-банка и «Альфастрахования», «Азбуки вкуса» и Аршановского разреза в Хакасии.

В августе 2023 года Путин принял закон, который позволяет экономически значимым организациям получать свои акции в прямое владение по решению суда, минуя иностранные структуры. Таким правом воспользовалась компания X5: 25 апреля 2024 года суд приостановил корпоративные права иностранных организаций в отношении российского бизнеса.

Недавно мы писали, что Минфин начал принудительно переводить Альфа-банк в юрисдикцию РФ.