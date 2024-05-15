Что делать, если мобильный оператор требует оплатить навязанные услуги

Роспотребнадзор разъяснил, что все правовые основы деятельности в области связи установлены федеральным законом № 126-ФЗ «О связи».

По закону «О связи»:

оператор сотовой связи не вправе оказывать вам дополнительные платные услуги без получения вашего согласия ;

абонент может отказаться от оплаты таких услуг, а если услуги оплачены, потребовать возврата средств;

об изменении тарифов на услуги связи оператор связи обязан извещать, в том числе через свой интернет-сайт, не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов.

Если оператор связи подключил дополнительные услуги без вашего согласия и требует их оплаты, имеете право оспорить его действия:

Запросите у оператора связи детализацию вашего счета. Составьте претензию и подготовьте необходимые документы. До обращения в суд необходимо предъявить претензию оператору связи. Обращаться в суд до предъявления претензии оператору связи вы не вправе.

Приложите к претензии копии договора на оказание услуг связи и детализации счета, советует Роспотребнадзор у себя в тг-канале.

Претензию необходимо вручить или отправить оператору связи не позднее 6 месяцев с даты выставления счета за оспариваемые дополнительные услуги.

Оператор связи должен зарегистрировать претензию не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем ее поступления, и рассмотреть в течение 30 дней со дня регистрации. После — направить результаты ее рассмотрения.

Если оператор признает обоснованными требования, они должны быть удовлетворены в 10-дневный срок со дня принятия решения. Если нет, вы вправе обратиться с заявлением в территориальный орган Роспотребнадзора или предъявить иск в суд.