Профсоюзы нужны, показал опрос. Но много стереотипов о них

Это следует из результатов опроса сервиса поиска работы Superjob, в котором приняли участие 1,6 тыс. россиян.
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков прокомментировал данную статистику. В частности, он сообщил ТАСС, что на данный момент в профсоюзах страны состоят около 20 млн. человек.
«Нужно делать поправку, что опрос проводят на базе сайта сервиса среди его пользователей — тех, кто целенаправленно ищет себе работу. Это уже делает аудиторию специфичной. Тот процент респондентов, который в опросе положительно оценивает профсоюзы, это приблизительно тот процент, который сталкивается с профсоюзами в реальной жизни. А та часть, которая не сталкивается, она руководствуется стереотипами о профсоюзах, которые продолжают витать в воздухе на бытовом и общественном уровне.
С точки зрения пропаганды профсоюзов как института мы сталкиваемся с определенным блоком на уровне СМИ. Мы хотели бы, чтобы о необходимости объединения людей в профсоюзы чаще говорили на публичном уровне, положительные примеры этого есть», — пояснил зампред ФНПР.
Его слова приводит тг-канал ФНПР.
А у вас на работе есть профсоюз? Знаете, чем он реально занимается?
Комментарии14
Нужны Парижу деньги, се ля ви
именно ему и кучке сотрудников сидящих рядом с ним - профсоюзы нужны больше всего!
есть!
Конечно знаю - мне бы да не знать: я ж бухгалтер! Деньги у людей забирает!
На эти деньги председятелЪ до последних событий очень любила в Чехию ездить. Сейчас тоже ездиет, но пока не знаю кудось, возможно что такой лярве разрешается туда же.
Ещё присылает на электронную почту сведения о том, как Путя встерился и чего-то обсудил с нашим профильным Министром.
Вроде бы всё.
Да, к Новому году и к 23.02 / 08.03 членам профсоюза выдаётся по кашеладке! ценой округлённо в сотню, для чего в течение года забирают 1% с зряплаты!
Теперь точно всё.
😆
ну да. рабочие места все-таки)
Нее ,
ещё сюда нужно добавить - профсоюз нужен , что б ярые знатоки своих прав не выливали инфу с нарушениями напрямую всяким службам и инспекциям . С профсоюзом гораздо дешевле для организации.
то есть, бюджетники?
то есть, бюджетники?
Вы не верно формулируете! Бюджетникам эти профсоюзы тоже не нужны.
Они нужны работникам профсоюзов!
Их можно считать бюджетниками? вроде бы как нет.
но они хотя бы какое-то представление имеют, что такое профсоюз. Остальным это вообще не ведомо. Не знаем. И знать не хотим 😄
конечно! деньги отнимают! ну и чем в этом смысле отличается профсоюз в бюджетной организаднице от профсоюза в коммерческой?
Неужели никогда не хотелось отдать просто частичку своей зарплаты? Там же не так много - всего 1%! Не? не хотите?...