Профсоюзы нужны, показал опрос. Но много стереотипов о них

Это следует из результатов опроса сервиса поиска работы Superjob, в котором приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков прокомментировал данную статистику. В частности, он сообщил ТАСС, что на данный момент в профсоюзах страны состоят около 20 млн. человек.

«Нужно делать поправку, что опрос проводят на базе сайта сервиса среди его пользователей — тех, кто целенаправленно ищет себе работу. Это уже делает аудиторию специфичной. Тот процент респондентов, который в опросе положительно оценивает профсоюзы, это приблизительно тот процент, который сталкивается с профсоюзами в реальной жизни. А та часть, которая не сталкивается, она руководствуется стереотипами о профсоюзах, которые продолжают витать в воздухе на бытовом и общественном уровне.

С точки зрения пропаганды профсоюзов как института мы сталкиваемся с определенным блоком на уровне СМИ. Мы хотели бы, чтобы о необходимости объединения людей в профсоюзы чаще говорили на публичном уровне, положительные примеры этого есть», — пояснил зампред ФНПР.