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Трудовое право

Профсоюзы нужны, показал опрос. Но много стереотипов о них

Больше половины россиян (60%) считают, что современному российскому обществу нужны профсоюзы.

Это следует из результатов опроса сервиса поиска работы Superjob, в котором приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков прокомментировал данную статистику. В частности, он сообщил ТАСС, что на данный момент в профсоюзах страны состоят около 20 млн. человек.

«Нужно делать поправку, что опрос проводят на базе сайта сервиса среди его пользователей — тех, кто целенаправленно ищет себе работу. Это уже делает аудиторию специфичной. Тот процент респондентов, который в опросе положительно оценивает профсоюзы, это приблизительно тот процент, который сталкивается с профсоюзами в реальной жизни. А та часть, которая не сталкивается, она руководствуется стереотипами о профсоюзах, которые продолжают витать в воздухе на бытовом и общественном уровне.

С точки зрения пропаганды профсоюзов как института мы сталкиваемся с определенным блоком на уровне СМИ. Мы хотели бы, чтобы о необходимости объединения людей в профсоюзы чаще говорили на публичном уровне, положительные примеры этого есть», — пояснил зампред ФНПР.

Его слова приводит тг-канал ФНПР.

А у вас на работе есть профсоюз? Знаете, чем он реально занимается?

Комментарии

14
  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    Больше половины россиян (60%) считают, что современному российскому обществу нужны профсоюзы.

    Нужны Парижу деньги, се ля ви

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков прокомментировал данную статистику.

    именно ему и кучке сотрудников сидящих рядом с ним - профсоюзы нужны больше всего!

    А у вас на работе есть профсоюз?

    есть!

    Знаете, чем он реально занимается?

    Конечно знаю - мне бы да не знать: я ж бухгалтер! Деньги у людей забирает!

    На эти деньги председятелЪ до последних событий очень любила в Чехию ездить. Сейчас тоже ездиет, но пока не знаю кудось, возможно что такой лярве разрешается туда же.

    Ещё присылает на электронную почту сведения о том, как Путя встерился и чего-то обсудил с нашим профильным Министром.

    Вроде бы всё.

    Да, к Новому году и к 23.02 / 08.03 членам профсоюза выдаётся по кашеладке! ценой округлённо в сотню, для чего в течение года забирают 1% с зряплаты!

    Теперь точно всё.

    • бух2007

      именно ему и кучке сотрудников сидящих рядом с ним - профсоюзы нужны больше всего!

      😆

      ну да. рабочие места все-таки)

    • А202

      Нее ,

      ещё сюда нужно добавить - профсоюз нужен , что б ярые знатоки своих прав не выливали инфу с нарушениями напрямую всяким службам и инспекциям . С профсоюзом гораздо дешевле для организации.

  • бух2007

    Тот процент респондентов, который в опросе положительно оценивает профсоюзы, это приблизительно тот процент, который сталкивается с профсоюзами в реальной жизни.

    то есть, бюджетники?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      то есть, бюджетники?

      Вы не верно формулируете! Бюджетникам эти профсоюзы тоже не нужны.

      Они нужны работникам профсоюзов!

      Их можно считать бюджетниками? вроде бы как нет.

      • бух2007

        юджетникам эти профсоюзы тоже не нужны.

        но они хотя бы какое-то представление имеют, что такое профсоюз. Остальным это вообще не ведомо. Не знаем. И знать не хотим 😄

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          но они хотя бы какое-то представление имеют, что такое профсоюз.

          конечно! деньги отнимают! ну и чем в этом смысле отличается профсоюз в бюджетной организаднице от профсоюза в коммерческой?

          Остальным это вообще не ведомо. Не знаем. И знать не хотим 😄

          Неужели никогда не хотелось отдать просто частичку своей зарплаты? Там же не так много - всего 1%! Не? не хотите?...

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