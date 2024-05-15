На Госуслугах открылась форма для аккредитации IT-компаний

Организациям перед проверкой нужно обновить информацию о своей работе на официальном сайте, проверить уровень зарплаты сотрудников, а также наличие согласия на раскрытие налоговой тайны.

С 8 мая по 1 июня включительно IT-компании должны подтвердить свою государственную аккредитацию. Это можно сделать на портале Госуслуг.

Перед заполнением формы нужно:

проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны или подать его в ФНС;

обновить информацию о деятельности компании на своем сайте;

убедиться, что средний уровень заплаты специалистов не ниже, чем по стране или по региону регистрации.

«На Госуслугах доступен калькулятор проверки для подтверждения аккредитации. В случае обнаружения ошибок в расчете страховых взносов организация вправе подать в налоговую уточненный вариант», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Компаниям, которые были созданы в 2024 году, не нужно подавать заявление на проверку. Также без подтверждения аккредитации могут обойтись те, кто подал заявление и получил аккредитацию после 25 апреля 2024 года, и IT-фирмы, применяющие пониженные тарифы страховых взносов в первом квартале 2024 года.