Малоимущих могут освободить от НДФЛ

Профсоюзы будут добиваться освобождения от НДФЛ прожиточного минимума и МРОТ.

Правительство вместе с профсоюзами и работодателями обсудит идею освободить от НДФЛ россиян с низкими доходами.

Согласно Генеральному соглашению между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024–2026 годы, в ближайшие 3 года произойдут изменения в налоговой политике. Они будут направлены на преодоление «социального и экономического неравенства», пишет РБК.

Профсоюзы предлагают применять необлагаемый минимум и для доходов выше прожиточного минимума — в том числе на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году прожиточный минимум в РФ составляет 16,84 тыс. рублей, а уровень МРОТ достигает 19,24 тыс.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов считает, что налогообложение прожиточного минимума приводит к снижению доходов населения. Сначала государство забирает налоги, а потом тратит их на социальные выплаты.

«Для исключения такой цыганской арифметики освобождение прожиточного минимума от налога целесообразно», — заявил Вадим Зарипов.

Сейчас малоимущими признаются семьи, в которых средний доход на 1 человека меньше прожиточного минимума в регионе за последние 3 месяца.