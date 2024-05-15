Зачем обращаются в Росреестр чаще всего: официальные данные

Росреестр отчитался, с какими вопросами чаще всего обращались заявители в 2023 году.

Чаще всего заявители обращались по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и предоставления сведений из ЕГРН — 49% обращений. Чуть реже — по вопросам:

земельного контроля и надзора — 7%;

контроля за деятельностью СРО арбитражных управляющих — 5%;

землеустройства, землеустроительного процесса, установления границ, мониторинга земель, кадастровой деятельности, деятельности кадастровых инженеров — 3%;

кадастровой оценки объектов недвижимости — 3%.

Замруководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова отметила высокий уровень заинтересованности граждан к дистанционным и цифровым способам подачи обращений.

«В декабре 2022 года мы внедрили Платформу обратной связи, электронная форма которой размещена на портале Госуслуг и официальном сайте Росреестра. Всего в прошлом году к нам поступило 218 тыс. таких обращений. Мы с большим вниманием относимся к каждому человеку, обеспечиваем всестороннее рассмотрение вопросов граждан и оказываем посильное содействие их решению, а также проводим разъяснительную работу относительно действующего законодательства» — отметила Мартынова.

Почти 327 тысяч обращений рассмотрел Росреестр в 2023 году. Это порядка 1323 обращений в рабочий день.

97% всех обращений рассмотрены положительно, менее 3% признаны необоснованными, на 1% ответы не направлялись в связи с отсутствием сути обращения. По 0,2% обращений предоставлена информация ответственному органу.

Ранее мы сообщали, что заработал сервис самообследования земельных участков.