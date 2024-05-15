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Государственные ведомства

Мишустин пошел на второй срок: какие задачи стоят перед правительством и кто останется в кресле

10 мая 2024 года депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина в должности председателя Правительства России. Его кандидатуру внес президент.

Путин подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации».

Предварительно в ходе встречи с главой государства Мишустин заверил, что никаких пауз в работе кабмина не будет. ПопутноПутин напомнил о главной задаче — это реализация национальных целей развития России по всем направлениям. Про цели развития РФ до 2030 года мы на днях писали здесь.

На встрече с фракциями Госдумы Мишустин заверил, что основой работы правительства в ближайшие 6 лет считает послание президента Федеральному Собранию: «это ключевые приоритеты и масштабная программа, которую нам предстоит реализовать».

Основные заявления Мишустина перед переназначением:

  • Нужно не только увеличить валовой выпуск товаров и услуг, рост должен сопровождаться повышением доходов людей.

  • Правительство не планирует вводить ограничения для зарубежных предпринимателей, которые хотят реализовать свои проекты в России.

  • Необходимо повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса — он должен расти быстрее, чем экономика в целом.

  • Кабмин продолжит поддерживать увеличение инвестиций в российские ИТ-решения на уровне минимум вдвое выше роста экономики.

  • В России около 24,5 млн семей, где растет 30 млн детей. Для нас самое главное – это их благополучие.

    По поручению Путина программа выдачи семейной ипотеки будет продлена на 6 лет.

  • Семьи при рождении третьего и последующего ребенка до конца 2030 года смогут получать положенные 450 000 рублей на погашение жилищного кредита. Соответствующий законопроект внесен (мы писали про это тут).

  • Будет сформирована новая модель оплаты труда бюджетников. Сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд (про это мы сообщали здесь).

  • Правительство будет и дальше уделять особое внимание развитию и интеграции новых регионов.

  • Важнейшей задачей остается поддержка участников СВО: продолжат обеспечивать их всем необходимым.

  • Работа цифровых маркетплейсов требует дополнительного регулирования (ранее мы писали, что кабмин не поддержал запреты для маркетплейсов и отправил депутатский законопроект на концептуальную переработку).

  • Кабмин рассмотрит вопрос утверждения стратегии развития медицинской промышленности.

Мишустин пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента, и достижения обновленных целей развития.

По данным РБК, свои посты в новом правительстве сохранят министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.

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Мишустин пошел на второй срок: какие задачи стоят перед правительством и кто останется в кресле

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