Мишустин пошел на второй срок: какие задачи стоят перед правительством и кто останется в кресле

10 мая 2024 года депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина в должности председателя Правительства России. Его кандидатуру внес президент.

Путин подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации».

Предварительно в ходе встречи с главой государства Мишустин заверил, что никаких пауз в работе кабмина не будет. ПопутноПутин напомнил о главной задаче — это реализация национальных целей развития России по всем направлениям. Про цели развития РФ до 2030 года мы на днях писали здесь.

На встрече с фракциями Госдумы Мишустин заверил, что основой работы правительства в ближайшие 6 лет считает послание президента Федеральному Собранию: «это ключевые приоритеты и масштабная программа, которую нам предстоит реализовать».

Основные заявления Мишустина перед переназначением:

Нужно не только увеличить валовой выпуск товаров и услуг, рост должен сопровождаться повышением доходов людей.

Правительство не планирует вводить ограничения для зарубежных предпринимателей , которые хотят реализовать свои проекты в России.

Необходимо повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса — он должен расти быстрее, чем экономика в целом.

Кабмин продолжит поддерживать увеличение инвестиций в российские ИТ-решения на уровне минимум вдвое выше роста экономики.

В России около 24,5 млн семей, где растет 30 млн детей. Для нас самое главное – это их благополучие. По поручению Путина программа выдачи семейной ипотеки будет продлена на 6 лет.

Семьи при рождении третьего и последующего ребенка до конца 2030 года смогут получать положенные 450 000 рублей на погашение жилищного кредита. Соответствующий законопроект внесен (мы писали про это тут).

Будет сформирована новая модель оплаты труда бюджетников. Сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд (про это мы сообщали здесь).

Правительство будет и дальше уделять особое внимание развитию и интеграции новых регионов.

Важнейшей задачей остается поддержка участников СВО: продолжат обеспечивать их всем необходимым.

Работа цифровых маркетплейсов требует дополнительного регулирования (ранее мы писали, что кабмин не поддержал запреты для маркетплейсов и отправил депутатский законопроект на концептуальную переработку).

Кабмин рассмотрит вопрос утверждения стратегии развития медицинской промышленности.

Мишустин пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента, и достижения обновленных целей развития.

По данным РБК, свои посты в новом правительстве сохранят министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.