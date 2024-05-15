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Интернет и IT

Обновления для Windows и Office от Microsoft доступны в России

Иностранный разработчик не стал блокировать доступ к своим программам пользователям из РФ.

Фирма Microsoft открыла доступ к обновлениям пользователям из РФ. Можно скачать глобальные обновления Windows 11 без VPN, а также загрузить Office без дополнительных программ.

Раньше на компьютеры с российскими IP-адресами пользователи не могли устанавливать обновления от Microsoft. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт».

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — сказал президент ассоциации «Руссофт» Владимир Макаров.

Недавно мы писали, что Microsoft планирует отключить облачные сервисы для корпоративных клиентов. Затем пересматривали список продуктов, которые будут недоступны, но в итоге IT-компании из РФ не потеряли доступ к программному обеспечению.

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