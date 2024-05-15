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Многодетные семьи

На поддержку многодетным семьям выделили 95 млрд рублей

Региональные власти будут помогать многодетным. Уже 46 субъектов РФ подготовили базу для выполнения указа президента о социальной поддержке семей.

Регионы РФ в 2024 году направят 95 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом заявила врио вице-премьера Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы.

«По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 млрд рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента. Но я думаю, что эта цифра будет меняться», — сказала Голикова.

Нормативную базу для исполнения указа президента о мерах социальной поддержки многодетных подготовили уже в 46 регионах.

Недавно мы писали, что многодетным продлили выплаты на погашение ипотеки. Сейчас многодетными признаются семьи с тремя и более детьми.

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