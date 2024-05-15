Суд приостановил корпоративные права иностранной компании на Альфастрахование

Минфин через суд добился приостановки корпоративных прав кипрской организации на российскую страховую фирму.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина о приостановке корпоративных прав компании Alfastrakhovanie из Кипра на российское ООО «ЮНС-холдинг». Это основное юрдицо страховой фирмы Альфастрахование.

По мнению министерства, иностранный холдинг препятствует деятельности системно значимой кредитной организации АО «Альфа-банк» и одной из крупнейших в стране страховых организаций – АО «АльфаСтрахование».

В августе 2023 года Путин подписал закон, который позволяет экономически значимым организациям получать свои акции в прямое владение по решению суда, минуя иностранные структуры.

Недавно мы писали, что Минфин начал принудительно переводить Альфа-банк в юрисдикцию РФ.