44% работодателей не повышают зарплату после испытательного срока

После трех месяцев работы 56% сотрудников начинают зарабатывать больше. В среднем оклад поднимают не более чем на 10%.

Сотрудникам, которые прошли испытательный срок, повышают заработную плату в 56% случаев. Чаще всего после 3 месяцев работы растет оклад у IT-специалистов и сотрудников из сферы производства и агропрома. Об этом сказано в исследовании сервиса Работа.ру. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

44% участников опроса заявили, что им никогда не повышали зарплату после окончания испытательного срока. У 43% оклад вырос, но не более чем на 10%. Так ответили представители транспортной отрасли и сферы торговли.

По истечении 3 месяцев работы на 11-25% растет заработок у IT-специалистов и строителей. В 14% случаев оклад растет в среднем на 26-50%. Только 4% сотрудников рассказали, что после испытательного срока им подняли зарплату более чем на 50%.