Работать на пенсии планирует 29% россиян

Только на пенсию собираются жить 15% сотрудников, а остальные планируют работать или тратить социальные выплаты вместе с личными накоплениями.

После достижения пенсионного возраста 29% сотрудников собираются продолжать трудиться. Они в меньше степени рассчитывают на социальное обеспечение. Об этом сказано в исследовании сервиса «Авито Работа». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

19% работающих россиян уже занимаются расчетами будущей пенсии, однако параллельно собираются жить на личные накопления. Чаще всего такой план озвучили:

молодые специалисты в возрасте 18-24 лет;

представители сферы IT;

бухгалтеры и финансисты.

Частично на пенсионные выплаты собираются жить только 8% участников опроса. У таких людей уже есть пассивный доход. Например, от сдачи квартиры в аренду, от дивидендов.

Совмещать пенсию с пассивным заработком планируют представители сферы маркетинга и рекламы, IT-специалисты, банкиры и инвесторы, работники масс-медиа и сферы развлечений, а также те, кто занимаются онлайн-торговлей и оказывают юридические услуги.

Совсем не рассчитывают на пенсию 8%, а только на социальное обеспечение хотят жить 15% респондентов. Хорошую пенсию ждут работники сельского хозяйства, агропромышленности и производства.

Следите за рынком труда? Подписывайтесь на новый телеграм-канал «Клерка» для HR-специалистов!