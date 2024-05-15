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Мошенничество

В 2023 году закрыли 14 финансовых пирамид

Росфинмониторинг в прошлом году провел больше 5 тысяч расследований в кредитно-финансовой сфере.

Объем подозрительных операций с использованием корпоративных банковских карт сократился на 18%, через «теневую» инкассацию стало проходить на 23% меньше денег, а по исполнительным документам злоумышленники получили в 5 раз меньше.

Росфинмониторинг за прошлый год пресек деятельность 14 финансовых пирамид. На основании информации от финразведки правоохранительные органы возбудили свыше 380 уголовных дел. По ним арестовали имущество на 2 млрд рублей и назначили возмещение на сумму больше 450 млн рублей. Об этом пишет RG.RU.

Большинство финансовых пирамид работали в интернете. В 2023 году Роскомнадзор заблокировал около 24 тыс. нелегальных сайтов, из них 6,5 тыс. публиковали сведения о деятельности пирамид, а 2,4 тыс. — о ложных инвестиционных компаниях.

За 2023 год финансовая разведка провела больше 5 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере. На основании этой информации возбудили 2 тыс. уголовных дел, больше 440 передали в суд, а обвинительные приговоры вынесли по 178 делам. Сумма возмещенных средств превысила 4 млрд рублей. Имущество и денежные средства фигурантов арестовали на общую сумму 26 млрд рублей и 10 тыс. долларов.

Теневые площадки увеличили оборот на 20% — с 1,5 до 1,9 млрд рублей. Большинство из них занимались выводом денег в наличный оборот. Через банковские счета фирм-однодневок прошло больше 3 млрд рублей, а доход преступников превысил 70 млн рублей.

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