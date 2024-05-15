Производители парфюмерии и косметики будут отчитываться о содержании спирта в продукции

Чтобы пресечь нелегальный оборот алкоголя, предпринимателей обяжут маркировать косметику, парфюмерию и бытовую химию с содержанием спирта свыше 10% от объема. Также им придется отчитываться о продажах и объемах производства.

В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за парфюмерией и другой непищевой спиртосодержащей продукцией.

Недобросовестные производители пользуются «неподакцизным» статусом парфюмерно-косметической продукции с использованием спирта. Они закупают пищевой этиловый спирт в качестве сырья, не платят акцизы и фиктивно декларируют производство.

После чего этиловый спирт выводится в нелегальный оборот, а продукция, сделанная из такого сырья, представляет угрозу для жизни и здоровья населения.

«Организации, осуществляющие производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции, а также индивидуальные предприниматели осуществляющие закупки и розничную продажу такой продукции, будут обязаны предоставлять сведения об объемах производства и оборота продукции в соответствующую государственную информационную систему», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, будет введена обязательная маркировка непищевой продукции с содержанием спирта более 10% от объема.

Авторы законопроекта считают, что эти меры позволят избежать злоупотреблений и не повлияют на розничные цены косметики, парфюмерии и бытовой химии.

Недавно мы писали, что налоговики и ФСБ раскрыли схемы по нелегальному обороту алкоголя. Оптовые компании закупали без уплаты акцизов спирт для производства лекарств и парфюмерии, а остатки перепродавали на теневом рынке алкоголя через «технические» организации.