❗❗❗ Менять правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами не будут

Вот заявление главы Минфина:

«Во-первых, регионы создают новые производства, новые рабочие места и надеются на те доходы, которые получат от развития экономики. Корректировка системы может создать риски для того, чтобы доходы, которые были созданы внутри региона, уходили в другие субъекты РФ.

Во-вторых, если говорить об уплате по месту прописки, то нет гарантии, что люди, работающие в другом регионе, пользуются инфраструктурой того субъекта, в котором они прописаны (о такой инициативе депутатов мы сообщали здесь — прим. ред.).

Кроме того, подобные изменения значительно осложнят администрирование.

Поэтому мы видим необходимость в сохранении порядка, когда налог на доходы физлиц уплачивается непосредственно в том месте, где находится работодатель. На наш взгляд, это показывает и устойчивость, и заинтересованность, главное, регионов в развитии бизнеса на своей территории и в создании новых рабочих мест», — заявил Силуанов.