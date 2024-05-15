❗❗❗ Менять правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами не будут

Вот заявление главы Минфина:
«Во-первых, регионы создают новые производства, новые рабочие места и надеются на те доходы, которые получат от развития экономики. Корректировка системы может создать риски для того, чтобы доходы, которые были созданы внутри региона, уходили в другие субъекты РФ.
Во-вторых, если говорить об уплате по месту прописки, то нет гарантии, что люди, работающие в другом регионе, пользуются инфраструктурой того субъекта, в котором они прописаны (о такой инициативе депутатов мы сообщали здесь — прим. ред.).
Кроме того, подобные изменения значительно осложнят администрирование.
Поэтому мы видим необходимость в сохранении порядка, когда налог на доходы физлиц уплачивается непосредственно в том месте, где находится работодатель. На наш взгляд, это показывает и устойчивость, и заинтересованность, главное, регионов в развитии бизнеса на своей территории и в создании новых рабочих мест», — заявил Силуанов.
Об этом пишет тг-канал Минфина.
Ниже мы приводили слова Силуанова, что налоговые лазейки будут ликвидированы.
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