Как работодатели определяют лучшее время для поиска сотрудников

Компании стараются не нанимать новых работников в период отпусков и после новогодних праздников. Чаще всего вакансии открываются в октябре, в утренние часы понедельника.

50% работодателей предпочитают искать новых сотрудников в октябре. Реже всего компании подбирают новый персонал в июне и июле, а также январе.

29% респондентов уверены, что успешность поиска работников не зависит от месяца и времени года. Тогда как 79% без проблем смогли определиться с месяцем, поскольку в это время кандидаты активнее всего выходят на связь. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

После утверждения годового бюджета компании, ищут сотрудников 8% работодателей, стараются не публиковать вакансии в период отпусков 54%.

Время дня не имеет значения при публикации предложений о работе. Так считают 38% участников опроса. При этом 26% стараются выкладывать вакансии утром — с 10 до 12 часов. 15% проголосовали за время с 12 до 15, а 9% считают, что лучше сделать предложение в период с 15 до 18 часов. В вечернее время — после 18 — предпочитают размещать предложения 12% компаний.

Чаще всего представители бизнеса открывают новые вакансии в понедельник — так делает 30%. Во вторник — 12%, в среду — 3%, в четверг — 2%, а в пятницу — 21%.

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