«Макфа» обжаловала решение о национализации бизнеса

До проверки решения о национализации в апелляционном суде производитель макаронных изделий перейдет под контроль Росимущества.

Группа компаний «Макфа» обжаловала решение Центрального районного суда Челябинска об обращении компании и связанных с ней фирм в доход государства. Оно было вынесено 8 мая 2024 года.

Генпрокуратура считает, что этот бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Об этом сказано на сайте суда.

7 мая предприниматели предложили в суде проект мирового соглашения, по которому компания выплатит властям 10 млрд рублей и будет ежегодно перечислять на нужды СВО 1 млрд рублей. Взамен бизнес останется у ответчиков и не будет национализирован, пишут «Ведомости».

«По ходатайству Генпрокуратуры суд обратил решение к немедленному исполнению. Еще до проверки законности решения в апелляционном суде «Макфа» перейдет под контроль Росимущества», — сказал адвокат Павел Хлюстов.

Недавно мы писали, что прокуратора может изъять акции «Макфы» в пользу государства. Ответчиками по делу выступают еще 33 юрлица, а также 13 физических лиц.