Депутаты всех фракций хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдума планирует запретить продажу энергетических напитков объемом больше 500 мл. Кроме того, по всей стране торговые сети не смогут продавать такие напитки несовершеннолетним.

В Госдуму внесли законопроект, который запретит торговым сетям продавать энергетически напитки детям.

«Депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Сейчас каждый четвертый житель страны пьет энергетические напитки. Среди молодежи этот показатель выше — 53,2%. Депутаты считают эту тенденцию опасной, поскольку энергетики повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

В некоторых регионах власти уже установили ограничения на розничную продажу таких напитков, теперь это хотят принять на федеральном уровне.

Если законопроект примут, на территории всей страны несовершеннолетним запретят продавать энергетические напитки. Также запретят продавать энергетики объемом более 500 мл.