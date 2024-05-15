Стало ясно, как правильно оплачивается переработка в командировке

Роструд в рамках Онлайнинспекции.рф разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы в командировке.

Сверхурочная работа в командировке оплачивается из среднего заработка, сохраняемого за сотрудником:

за первые 2 часа сверхурочной работы — не менее чем в полуторном размере;

последующие часы — не менее чем в двойном размере.

То есть по стандартным правилам ст. 152 ТК.

Согласно п. 5 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утв. постановлением правительства от 13.10.2008 № 749, оплата труда в случае привлечения к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством РФ. По п. 9 Положения средний заработок за период нахождения в командировке и за дни в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, определенному в командирующей организации.

Такое разъяснение приводит портал Роструда Онлайнинспекция.рф (вопрос № 199013 от 06.05.2024).

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