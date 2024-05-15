Госкомпании заключили с малым бизнесом контракты на 1,6 трлн рублей

Контракты с государственными компаниями заключили 89,5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. У МСП закупают химические вещества, продукты, ПО, услуги по страхованию и финансовому посредничеству.

За первый квартал 2024 года объем закупок государственных компаний у представителей малого и среднего бизнеса составил 1,6 трлн рублей. Тендеры получили почти 89,5 тыс. МСП-поставщиков.

По сравнению с тем же периодом 2023 года объем госзакупок по 223-ФЗ вырос почти на 84 млрд рублей. Контракты с МСП подписали больше 10 тыс. крупнейших заказчиков. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.

«Выручка более чем 1,6 трлн рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Самый большой прирост договоров пришелся на услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием. Также у МСП закупали химические вещества и продукты, программное обеспечение и услуги по его разработке, а также работы в сфере IT.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» общий объем закупок у МСП в 2024 году должен составить 7,2 трлн рублей.