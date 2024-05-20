Необлагаемую компенсацию дистанционщикам считают или по норме, или по документам

Дистанционным сотрудникам нужно компенсировать расходы на интернет, электричество и за износ оборудования. Но не вся компенсация необлагаема НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-06/40641.

В НК установлена норма необлагаемой компенсации дистанционщикам – 35 рублей в день.

Кроме того, не облагается НДФЛ компенсация в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов дистанционного работника.

Размер компенсации должен быть установлен в документах:

коллдоговоре;

локальном акте;

трудовом договоре;

дополнительном соглашении к трудовому договору.

Но необлагаемой будет сумма компенсации не более 35 рублей в день либо в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов дистанционного работника.

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