Необлагаемую компенсацию дистанционщикам считают или по норме, или по документам

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-06/40641.
В НК установлена норма необлагаемой компенсации дистанционщикам – 35 рублей в день.
Кроме того, не облагается НДФЛ компенсация в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов дистанционного работника.
Размер компенсации должен быть установлен в документах:
коллдоговоре;
локальном акте;
трудовом договоре;
дополнительном соглашении к трудовому договору.
Но необлагаемой будет сумма компенсации не более 35 рублей в день либо в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов дистанционного работника.
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