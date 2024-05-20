В Трудовом кодексе могут закрепить 6-часовой рабочий день

Представители КПРФ подготовили 765 страниц новой версии ТК. Основные цели — поддержать одиноких сотрудников, пенсионеров и беременных, а также искоренить такое явление как «работающие нищие».

В КПРФ предложили новую версию Трудового кодекса. Проект занимает 765 страниц и включает 18 разделов, 111 глав и 637 статей.

Разработчики хотят улучшить условия труда, чтобы ушли такие «позорные явления» как «работающие нищие» — когда человек трудится, получает зарплату, но остается бедным. Об этом пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы собираются законодательно установить единый 6-часовой рабочий день, не более 30 часов в неделю. Одинокие родители получат право уходить с работы на 1 час раньше, а беременные смогут беспрепятственно посещать поликлиники в рабочее время.

«Могу сказать, что работа непростая: это не только разместить статьи и все пожелания, но и согласовать их между собой. В центре правоотношений стоят работник, его права и интересы», — сказал зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.

Также он добавил, что работодатели часто формально принимают на работу несколько инвалидов, платят им минимальную зарплату, но не обустраивают для них специальные рабочие места.

Сейчас подобные вопросы решаются с помощью квот, но депутаты полагают, что такие поправки должны быть узаконены и действовать на федеральном уровне. Это позволит защитить права одиноких родителей, беременных, людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров.