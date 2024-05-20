До 20 мая нужно уведомить ФНС о контролируемых сделках

Если компании и физлица в 2023 году заключали сделки с взаимозависимыми лицами и с резидентами офшоров, об этом нужно сообщить налоговой.

Физические и юридические лица, которые в 2023 году совершали контролируемые сделки, должны не позднее 20 мая 2024 года включительно отправить в ФНС уведомления о них.

К таким сделкам относятся договоры между взаимозависимыми лицами, а также с резидентами офшорных зон или в области внешней торговли по перечню товаров, установленному Минпромторгом.

«Контролируемыми признаются сделки между взаимозависимыми лицами, если соблюдаются условия и суммовые критерии, установленные ст. 105.14 НК», — сказано на сайте ФНС.

Если несвоевременно подать уведомление о контролируемых сделках, будет штраф в размере 5 000 рублей.